Serie C, girone B: pareggiano Cesena e Pescara. Vince la Carrarese

Nelle gare del Girone B di Lega Pro si registra il pareggio di due squadre in lotta per un piazzamento nei playoff, come Cesena e Pescara, fermate rispettivamente da Fermana e Pontedera. La Carrarese supera la Vis Pesaro con un rotondo 4-1.

Di seguito i risultati del pomeriggio:

Carrarese-Vis Pesaro 4-1

Fermana-Cesena 2-2

Olbia-Teramo 0-0

Pescara-Pontedera 1-1

Ore 17.30

Gubbio-Viterbese

Montevarchi-Grosseto

Reggiana-Imolese

Siena-Lucchese

La classifica:

Modena 78*

Reggiana 73*

Cesena 60

Entella 59

Pescata 58

Ancona Matelica 50

Gubbio 47*

Carrarese 42

Pontedera 41

Vis Pesaro 41

Lucchese 40*

Olbia 38

Teramo 38

Siena 37*

Aquila Montevarchi 37*

Fermana 34

Pistoiese 32

Viterbese 31*

Imolese 30*

Grosseto 28*

Foto: Twitter Lega Pro