Serie C, girone B: il Monza cala il tris alla Giana, la Ternana piega la Fermana

Si sono concluse anche le ultime due gare in programma in data odierna valide per la quindicesima giornata di Serie C. Il Monza cala il tris alla Giana Erminio, la Ternana piega la Fermana. A seguire il quadro completo con risultati finali e marcatori:

Serie C – Gruppo B

14.30 Vicenza-Teramo 1-1 (Tronco – Proietti)

14.30 Pordenone-Ravenna 2-1 (De Agostini, Candellone – Siani)

14.30 Renate-Fano 0-1 (Ferrante)

14.30 Rimini-Albinoleffe 3-2 (Simoncelli, Guiebre, Ferrani – Agnello, Sibilli)

14.30 Triestina-Gubbio 2-2 (Pizzul, Lambrughi – Casiraghi, Plescia)

14.30 Vis Pesaro-Feralpi Salò 1-0 (Hadziosmanovic)

18.30 Imolese-Virtus Verona 3-1 (Valentini x2, Belcastro – Momenté rig.)

20.30 Monza-Giana Erminio 3-0 (D’Errico, Reginaldo, Ceccarelli)

20.45 Ternana-Fermana 2-0 (Vantaggiato, Defendi)

Classifica: Pordenone 29; Ternana, Triestina 26; Vis Pesaro, Feralpisalò 25; Fermana, Vicenza 24; Ravenna 23; Imolese 22; Monza 20; Sudtirol 19; Rimini 18; Teramo 16; Fano, Giana Erminio, Sambenedettese 15; Gubbio 14; Renate 12; Albinoleffe 11; Virtus Verona 10.