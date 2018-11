Serie C, girone A e B: l’Entella non si ferma più. Sconfitto il Piacenza capolista

Sono terminate gran parte delle gare in programma oggi valide per il campionato di Serie C. Tra queste spiccano la sconfitta della capolista Piacenza a Pistoia e la quinta vittoria consecutiva per l’Entella contro l’Alessandria. Ecco quanto accaduto nel girone A e nel girone B.

Serie C – Gruppo A

14.30 Arzachena-Pro Vercelli 1-3 (Sanna – Comi, Gatto, Tedeschi)

14.30 Cuneo-Novara 0-0

14.30 Pisa-Olbia 1-1 (Zammarini – Ogunseye)

16.30 Entella-Alessandria 3-1 (Nizzetto, Caturano x2 – Gjura)

16.30 Gozzano-Albissola 1-0 (Libertazzi)

16.30 Juventus U23-Pontedera 1-2 (Beruatto – Tommasini, Pinzauti)

16.30 Pistoiese-Piacenza 2-0 (Luperini x2)

16.30 Pro Piacenza-Pro Patria 2-1 (Scardina x2 – Gucci)

18.30 Lucchese-Siena

Serie C – Gruppo B

14.30 Fermana-Fano 2-1 (Lupoli, Giandonato – Konate)

14.30 Gubbio-Giana Erminio 1-1 (Plescia – Iovine)

14.30 Imolese-Ternana 0-0

14.30 Monza-Pordenone 0-2 (Candellone, Magnaghi)

14.30 Sambenedettese-Feralpi Salò 2-0 (Rapisarda, Stanco)

14.30 Sudtirol-Vis Pesaro 0-1 (Diop)

14.30 Virtus Verona-Teramo 2-0 (Manarin, Grbac)

18.30 Albinoleffe-Renate

18.30 Ravenna-Rimini

19.00 Triestina-Vicenza

Foto: Serie C