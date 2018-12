Serie C, girone B: la Ternana torna alla vittoria, 3-0 al Rimini

La Ternana ritrova il successo. Dopo due sconfitte di fila, la squadra di De Canio batte il Rimini nel match valido per il recupero della prima giornata del girone B di Serie C, salendo così a quota 23 punti in classifica. Rossoverdi in vantaggio dopo 6 minuti grazie alla rete di testa di Hristov; nella ripresa Frediani (al 62′) trova il raddoppio, poi Nicastro all’82’ cala il tris e chiude definitivamente la contesa.

SERIE C, GIRONE B

Ternana-Rimini 3-0 (Hristov, Frediani, Nicastro)