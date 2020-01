La Sambepenedettese sbanca Trieste per 1-2, segnano Cernigoi e Di Pasquale. Nel finale per i padroni di casa arriva la firma di Costantino. Samp che resta in nove per le espulsione di Miceli all’8 e Cernigoi al 71′. I marchigiani salgono al settimo posto a quota 31, gli alabardati rimangono in undicesima posizione con 26 punti.