Serie C, girone B: la Reggiana non tiene il passo del Modena. Bene il Pescara

Il girone B della Serie C ha un’unica capolista: è il Modena che, avendo avuto la meglio sul Teramo in trasferta, ha staccato in classifica la Reggiana, caduta sul campo del Gubbio. La distanza tra i due club è di soli tre punti quando mancano ancora dieci giornate da disputare. Di seguito i risultati delle gare di oggi con il programma degli incontri di domani:

Viterbese-Olbia 0-0

Ancona Matelica-Grosseto 2-0

Montevarchi-Fermana 2-0

Pistoiese-Pontedera 0-1

Teramo-Modena 1-2

Gubbio-Reggiana 2-1

Imolese-Cesena 0-0

Vis Pesaro-Pescara 0-2

Domani alle 18: Carrarese-Siena

Domani alle 21: Lucchese-Entella

Foto: Twitter Lega Pro