Serie C, girone B: il Gubbio ritrova la vittoria, Vicenza ko 2-0

Si è chiusa la prima gara valida per il turno infrasettimanale del girone B di Serie C. Il Gubbio vince contro il Vicenza Virtus 2-0: a decidere la gara una rete di Marchi nel primo tempo su calcio di rigore e una di De Silvestro in contropiede nella ripresa. Il Gubbio, che non vinceva da un mese, sale a quota 17 in classifica, mentre i veneti restano fermi a 24.

14:30 Gubbio-Vicenza 2-0 (Marchi, De Silvestro)

19:00 Rimini-Monza

20:30 AJ Fano-Vis Pesaro

20:30 FeralpiSalò-Imolese

20:30 Fermana-Triestina

20:30 Giana Erminio-Renate

20:30 Ravenna-Virtus Verona

20:30 Teramo-Pordenone