Serie C girone B, i risultati delle gare delle 17.30: il Cesena risponde alla Reggiana e resta a -7

Si sono concluse le gare delle 17.30 della 24a giornata di Serie C, girone B.

Il Cesena vince in casa del Pontedera e risponde alla Reggiana, restando però a 7 punti di differenza. In parità tutte le altre gare. Melchiorri subito a segno con l’Ancona.

Questi i risultati:

Ancona-Vis Pesaro 1-1

Fermana-Montevarchi 1-1

Pontedera-Cesena 0-3

Rimini-Lucchese 1-1

Foto: logo Lega Pro