Serie C, girone B e C: Juve Stabia sempre più in testa. Finisce ko anche il Trapani

Sono terminate le gare in programma oggi alle 14.30 e valide per il campionato di Serie C. Tra queste spicca la vittoria della Juve Stabia nel big match in casa del Trapani. Ecco quanto accaduto nel girone B e nel girone C.

Serie C – Gruppo B

14.30 Vicenza-Teramo 1-1 (Tronco – Proietti)

14.30 Pordenone-Ravenna 2-1 (De Agostini, Candellone – Siani)

14.30 Renate-Fano 0-1 (Ferrante)

14.30 Rimini-Albinoleffe 3-2 (Simoncelli, Guiebre, Ferrani – Agnello, Sibilli)

14.30 Triestina-Gubbio 2-2 (Pizzul, Lambrughi – Casiraghi, Plescia)

14.30 Vis Pesaro-Feralpi Salò 1-0 (Hadziosmanovic)

18.30 Imolese-Virtus Verona

20.30 Monza-Giana Erminio

20.45 Ternana-Fermana

Serie C – Gruppo C

14.30 Rieti-Paganese 4-1 (Maistro, Diarra, Gondo x2 – Cesaretti)

14.30 Trapani-Juve Stabia 1-2 (Tulli – El Ouazni, Mezavilla)

Foto: Serie C