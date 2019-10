Serie C, girone B: colpo Ravenna, doppio Nocciolini mette ko la capolista Padova

Si conclude anche l’altro match valido per la nona giornata di Serie C e il Ravenna sbanca Padova. Decide la doppietta di Nocciolini, l’attaccante prima segna su rigore in avvio ripresa e poi su azione al 65′. Nel finale accorcia invano le distanze Pesenti per i biancoscudati. Con questo successo in casa della capolista i giallorossi romagnoli salgono in ottava posizione con 13 punti, mentre il Padova resta in vetta con 22 punti.