Serie C, girone B: colpo Fano contro il Rimini. Conquistati tre punti pesanti in chiave salvezza

Si è concluso anche l’unico match in programma alle ore 18 di oggi, gara valida per la quattordicesima giornata del Girone B di Serie C. Ecco il quadro completo con risultati, marcatori e classifica aggiornata:

14.30 Giana Erminio-Feralpi Salò 2-4 (Palma, Perna – Caracciolo x3, Guerra)

14.30 Gubbio-Monza 0-0

14.30 Sudtirol-Pordenone 1-1 (De Cenco – Germinale)

14.30 Teramo-Renate 2-2 (Celli, Cappa – Gomez, Pavan)

14.30 Ternana-Vicenza 0-2 (Giacomelli, Zonta)

14.30 Triestina-Imolese 1-0 (Granoche)

16.30 Fermana-Albinoleffe 0-0

16.30 Virtus Verona-Sambenedettese 1-2 (Grandolfo – Rapisarda x2)

18.30 AJ Fano-Rimini 1-0 (Celli)

20.45 Ravenna-Vis Pesaro

CLASSIFICA: Pordenone 26; Triestina, Feralpi Salò 25; Fermana 24; Vicenza 23; Vis Pesaro 22; Ternana, Ravenna 20; Sudtirol, Imolese 19; Monza 17; Giana Erminio, Rimini, Teramo, Sambenedettese 15; Gubbio 13; Renate, AJ Fano 12; Albinoleffe 11; Virtus Verona 10.

Foto: Serie C