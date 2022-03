Colpaccio del Modena nel posticipo della ventinovesima giornata di serie C. I canarini hanno avuto la meglio del Pescara, soltanto al 95′ grazie ad una rete di Minesso. Tre punti d’oro per i ragazzi di Tesser, che per effetto di questo risultato si sono portati a +5 dalla Reggiana seconda in classifica a nove giornate dal termine.

FOTO: Sito Modena