Serie C, girone B: Carpi a valanga, passa il Sudtirol e pari Piacenza

Ecco i risultati e i marcatori delle partite in programma oggi e valide per la prima giornata del girone B di Serie C.

Arzignano Chiampo-Piacenza 0-0

Carpi-Cesena 4-1 (Vano 2, Jelenic rig., Carletti – Borello)

Vis Pesaro-Sudtirol 1-2 (Voltan – Morosini, Mazzocchi)

Ore 16:30

Tristina-Gubbio

Ore 17:30

Fano-Sambenedettese

Fermana-Ravenna

Modena-Lanerossi Vicenza

Rimini-Imolese

Virtus Verona-Padova