Serie C, girone B: 2-2 tra Cesena e Reggiana, sorride il Modena (+5)

Si è concluso in questi istanti il posticipo della trentatreesima giornata del girone B di Serie C. Il derby tutto emiliano tra Cesena e Reggiana è terminato 2-2, risultato che fa piacere una terza corregionale, il Modena. Bianconeri che avevano chiuso il primo tempo sul 2-0, grazie alle reti di Pierini e Pittarello. Nella ripresa il pari della Reggiana, con Zamparo e Lanini. Per effetto di questo risultato il Modena sale a +5 proprio dalla Reggiana, mentre il Cesena resta terzo a +2 dal Pescara.

FOTO: Sito Modena