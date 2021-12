Serie C, Girone A: vittorie di Juve U23, Piacenza e Pro Patria. Tutti i risultati

Si sono concluse le gare del pomeriggio di Serie C, valide per il Girone A. Vittorie per la Juventus Under 23 sul campo del Legnago, per il Piacenza contro il Seregno e per la Pro Patria, in casa contro la Pergolettese. Pareggi sugli altri campi. Ecco tutti i risultati:

GIRONE A

Giana Erminio-Fiorenzuola 1-1

Lecco-Pro Sesto 0-0

Legnago Salus-Juventus U23 1-2

Piacenza-Seregno 2-1

Pro Patria-Pergolettese 2-1

Pro Vercelli-Mantova 1-1

Trento-Albinoleffe 0-0

Virtus Verona-Padova 0-0

Foto: Logo Serie C