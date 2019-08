Serie C, girone A: vincono Monza e Arezzo, pari tra Alessandria e Gozzano

Questo il quadro con risultati e marcatori delle gare in programma oggi, valide per la prima giornata del girone A della Serie C.

Pistoiese-AlbinoLeffe 1-2 (Ravasio, Giorgione – Stijepovic)

Pro Vercelli-Pianese 2-0 (Della Morte, aut. Vavassori)

Siena-Olbia 1-2 (Arrigoni – Ogunseye, Pisano)

Alessandria-Gozzano 2-2 (Chiarello, Eusepi – Tomaselli, Bukva)

Arezzo-Lecco 3-1 (Borghini, Cutolo, Rolando – Marchesi)

Como-Pergolettese 2-0 (Gabrielloni, Ganz rig.)

Giana Erminio-Renate 0-2 (Grbac rig., Possenti)

Pro Patria-Monza 1-2 (Lombardoni – Chirico, Lepore)