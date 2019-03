Serie C, girone A: tris dell’Entella al Pontedera, rallentano Arezzo e Alessandria

Di seguito il quadro con risultati e marcatori delle gare in programma oggi, valide per la 30esima giornata del girone A di Serie C.

Serie C – Gruppo A

Arzachena-Pro Patria 1-0 (Nuvoli)

Carrarese-Alessandria 1-1 (Maccarone – De Luca)

Entella-Pontedera 3-0 (Mancosu, Iocolano, Eramo)

Gozzano-Olbia 0-1 (Peralta)

Pisa-Lucchese 0-0

Arezzo-Novara 1-1 (Cutolo – Tartaglia)

Pistoiese-Cuneo 1-0 (Momente)

20:30 Juventus U23-Albissola

Pro Piacenza-Piacenza 0-3 (a tavolino)