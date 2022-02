Serie C, girone A: successi per Padova e Lecco

Turno infrasettimanale per la Serie C, che vede in campo i tre gironi per i recuperi delle due giornate rinviate per il Covid.

Oggi in campo tutto il girone A, con due trance di gare, dalle 14.30 e alle 18.

Nei primi 5 match, successo importante per il Padova, che accorcia momentaneamente dal Sudtirol capolista. Vittoria anche per il Lecco.

Questi i risultati delle gare delle 14.30:

Legnago Salus-Lecco 1-2

Pergolettese-Padova 0-1

Pro Patria-Trento 0-0

Pro Vercelli-Pro Sesto 0-0

Triestina-Juventus Under 23 0-0

Foto: Logo Lega Pro