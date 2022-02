Serie C, girone A: Padova in scia del Sudtirol, Pro Patria e Feralpi ko. I risultati

Questa sera si giocava la ventisettesima giornata in Serie C. Nel girone A, il Padova risponde al Sudtirol vincendo in casa contro il Lecco. La distanza dagli altoatesini è sempre di 8 punti. Nelle altre gare vanno ko in casa Pro Patria e Feralpisalò, rispettivamente contro Pro Sesto e Pro Vercelli.

Renate-Albinoleffe 0-2

Giana Erminio-Sudtirol 0-2

Triestina- Virtus Verona 2-1

Fiorenzuola-Trento 1-2

Feralpisalò – Pro Vercelli 0-3

Mantova – Seregno 3-1

Padova – Lecco 2-1

Pergolettese – Legnago 1-1

Pro Patria – Pro Sesto 0-3

FOTO: Sito Padova