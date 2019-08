Il Novara si aggiudica il posticipo della prima giornata del girone A di Serie C. Tra le mura amiche del Silvio Piola, il club piemontese ha battuto 2-0 la Juve Under 23: decisive le reti di Pogliano, al 57’, e Collodel, che raddoppia con un gran tiro dal limite al 64′. Il Novara conquista così i primi tre punti della stagione, per i bianconeri un debutto no.