Serie C, girone A: la capolista Entella rallenta ancora, 1-1 contro la Lucchese

L’Entella rallenta ancora. La capolista del girone A impatta 1-1 contro la Lucchese nel recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie C. Al Comunale di Chiavari succede tutto nel primo tempo: aprono le danze gli ospiti al 13′ del primo tempo con una punizione di Lombardo, Paolucci pareggia 5′ dopo con un tiro dalla distanza. Nella ripresa, però, non succede più nulla e il risultato non cambia. Con questo risultato, il quarto pari consecutivo per l’Entella, la squadra di Boscaglia resta prima a +4 sul Piacenza; terzultima a quota 21 la Lucchese.