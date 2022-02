Serie C, girone A: il Sudtirol intravede la promozione, stop del Padova

Il discorso promozione sembra già in via di definizione per quel che riguarda il girone A della Serie C. Quando mancano ancora dieci giornate alla fine della regular season, il Sudtirol ha già un vantaggio di 10 punti sul Padova secondo. Il distacco tra le due squadre è anche frutto dei risultati del turno infrasettimanale di oggi: i tirolesi hanno avuto la meglio nel derby col Trento, mentre i veneti non sono andati oltre il pareggio contro il Legnago Salus. Di seguito i risultati

Juventus U23-Pro Patria 1-0

Mantova-Feralpisalò 2-1

Seregno-Pro Vercelli 1-2

AlbinoLeffe-Fiorenzuola 0-0

Lecco-Giana Erminio 1-0

Padova-Legnago Salus 1-1

Piacenza-Triestina 0-2

Pro Sesto-Pergolettese 2-1

Virtus Verona-Renate 0-0

Trento-SudTirol 0-1

Foto: Twitter Lega Pro