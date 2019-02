Serie C, girone A: il Siena sbanca Pistoia, Gerli e Aramu firmano il 2-0

Il Siena sbanca Pistoia e si aggiudica il posticipo della 28esima giornata di Serie C, girone A. 2-0 il punteggio finale: Gerli sblocca la contesa al 62′, poi al 71′ ci pensa Aramu a siglare il bis che chiude i giochi. Al 55′ espulsi Romagnoli e Fantacci per uno scontro. Con questa vittoria, la Robur sale a 45 punti in classifica, a -1 dal terzo posto, mentre la Pistoiese resta ferma a quota 24.

Serie C – Gruppo A

20:45 Pistoiese-Siena 0-2 (Gerli, Aramu)