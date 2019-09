Serie C, girone A: il Renate cala il poker contro il Pontedera

Ecco il quadro con risultati e marcatori delle sfide in programma oggi e valide per la seconda giornata del girone A di Serie C:

Ore 15 Carrarese-Alessandria 1-1 (Valente – Sartore) Gozzano-Como 0-2 (Gabrielloni 2)

Juventus U23-Siena 2-3 (Mota 2 – Polidori, Cesarini, Guidone)

Olbia-Giana Erminio 2-1 (Pitzalis, Parigi – Pedrini)

Pergolettese-Pistoiese 0-2 (Gucci 2)

Renate-Pontedera 4-0 (Plescia 2, Pizzul, Galuppini)

Ore 17.30

AlbinoLeffe-Pro Patria

Lecco-Pro Vercelli