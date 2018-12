Serie C, girone A e C: Carrarese a valanga trascinata da un super Tavano

Sono terminate le gare in programma oggi alle 14.30 e valide per il campionato di Serie C. Tra queste spicca la larghissima vittoria della Carrarese in casa della Pro Piacenza. Ecco quanto accaduto nel girone A e nel girone C.

Serie C – Gruppo A

14.30 Arezzo-Pro Patria 1-1 (Brunori – Pelagotti aut.)

14.30 Arzachena-Siena 2-1 (Pandolfi, Moi – Cianci)

14.30 Cuneo-Pontedera 0-2 (Mannini, Tommasini)

14.30 Entella-Novara 1-1 (Caturano – Bove)

14.30 Gozzano-Pro Vercelli 0-1 (Mammarella)

14.30 Lucchese-Olbia 1-1 (De Feo – Ragatzu)

14.30 Pro Piacenza-Carrarese 0-5 (Maccarone, Caccavallo, Tavano x3)

16.30 Pisa-Albissola

18.30 Pistoiese-Juventus U23

Serie C – Gruppo C

14.30 Catanzaro-Cavese 1-1 (Kanouté – Flores Heatley)

14.30 Reggina-Rieti 3-2 (Sandomenico, Tassi, Ungaro – Gondo rig., Cericola)

14.30 Viterbese-Trapani 2-2 (Polidori x2 – Evacuo x2)

16.30 Juve Stabia-Bisceglie

16.30 Monopoli-Matera

16.30 Paganese-Vibonese

16.30 Potenza-Virtus Francavilla

20.30 Rende-Casertana

20.30 Siracusa-Sicula Leonzio

