Serie C, girone A: bene Siena e Alessandria, rimonta Carrarese

L’Alessandria è la prima alternativa al Monza nel girone A di Serie C: questo recita la classifica, almeno fino alla gara tra Renate e Como. I piemontesi battono con un largo 3-0 l’Olbia in Sardegna, portandosi a -4 dalla vetta. Vittoria esterna anche per il Siena contro il Lecco, mentre la Carrarese trova col duo Tavano-Maccarone una grande rimonta sulla Pistoiese. A reti bianche Albinoleffe-Pianese e Pontedera-Novara.

Albinoleffe-Pianese 0-0

Carrarese-Pistoiese 2-1 (Tavano rig, Maccarone – Falcone rig)

Lecco-Siena 0-2 (Cesarini, Arrigoni)

Olbia-Alessandria 0-3 (Arrighini, aut. Della Bernardina, Akammadu)

Pontedera-Novara 0-0