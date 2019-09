Serie C, girone A: Alessandria, poker alla Giana Erminio e secondo posto

Si conclude il match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone A e l’Alessandria cala il poker alla Giana Erminio. Apre le marcature Eusepi dopo due minuti, Prestia raddoppia all’8′ e Chiarello fa tris al 28′. Nel finale della seconda frazione la chiude definitivamente Pandolfi su calcio di rigore. I virtù di questo successo l’Alessandria vola al secondo posto a quota 14, a meno uno dalla vetta occupata dal Monza. Per la Giana classifica invariata: ultimo posto con 2 punti.