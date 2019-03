Serie C, girone A: 0-0 nel recupero tra Pro Vercelli ed Entella. La classifica

Finisce 0-0 e senza particolari emozioni la gara del “Silvio Piola” tra Pro Vercelli e Virtus Entella. Pareggio a reti bianche nel match di recupero della 7a giornata del girone A di Serie C. L’Entella, che ha una gara in meno rispetto al Piacenza secondo, consolida il primo posto in classifica, mentre la Pro Vercelli è quarta.

SERIE C, GIRONE A:

Pro Vercelli-Entella 0-0

CLASSIFICA: Entella 58; Piacenza 55; Siena 52; Pro Vercelli 51; Arezzo, Carrarese, Pisa 50; Pro Patria 46; Novara 42; Pontedera 39; Alessandria, Gozzano, Juve U23 32; Olbia 31; Pistoiese 30; Arzachena 24; Albissola, Cuneo 20; Lucchese 17; Pro Piacenza 8.