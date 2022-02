Serie C, gir.C: vincono Bari e Catanzaro. Cade l’Avellino

Si è conclusa la 26a giornata di Serie C girone C. Il Bari batte la Turris e risponde al successo del Catanzaro del pomeriggio. Cade l’Avellino, superato al terzo posto dalla Virtus Francavilla.

In classifica, il Bari resta al comando con 7 punti di vantaggio sul Catanzaro.

Questi i risultati:

Juve Stabia-Catania 0-2

Monterosi-Messina 3-1

Picerno-Latina 0-2

Catanzaro-Paganese 1-0

Fidelis Andria-Potenza 1-1

Foggia-Palermo 4-1

Turris-Bari 0-1

Vibonese-Taranto 0-0

Virtus Francavilla-Avellino 1-0

Campobasso-Monopoli alle 21

