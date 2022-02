Serie C, gir. B: la Reggiana fallisce l’aggancio in vetta, cadono Cesena ed Entella

Programma quasi completato nel girone B della Serie C, che domani con Modena-Pescara chiuderà la ventinovesima giornata. Intanto, nelle gare di oggi la Reggiana ha fallito l’aggancio in testa non andando oltre il pareggio sul campo dell’Ancona. Male anche Cesena ed Entella, sconfitte in trasferta rispettivamente da Pontedera e Vis Pesaro. Di seguito tutti i risultati finali delle nove partite, iniziate alle 14:30:

Ancona Matelica-Reggiana 1-1

Carrarese-Gubbio 1-0

Lucchese-Fermana 0-0

Olbia-Montevarchi 0-0

Pistoiese-Imolese 3-0

Pontedera-Cesena 2-0

Siena-Viterbese 0-0

Teramo-Grosseto 2-1

Vis Pesaro-Entella 2-1

Foto: Twitter Lega Pro