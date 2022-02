Serie C, gir. B: la Reggiana agguanta il Modena in testa, pareggia il Pescara. Cade l’Ancona

L’ultimo dei tre gironi di Serie C a completare la ventisettesima giornata è stato il girone B. Con la vittoria sul Grosseto, la Reggiana ha raggiunto in testa il Modena che a sua volta a ora di pranzo aveva battuto a domicilio la Viterbese. Sconfitta per l’Ancona sul campo del Montevarchi (3-1), mentre il Pescara viene fermata sul pari dalla Fermata (1-1). Di seguito i risultati