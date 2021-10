Serie C, gir. B: Ancona-Matelica in vetta, il Modena risorge nel finale. In attesa di Pescara-Reggiana

La 7a giornata di Serie C gir.B, vede una capolista a sorpresa, l‘Ancona Matelica, che batte 3-2 l’Imolese e, in attesa di Pescara-Reggiana, guarda tutti dall’alto in basso. Successo per il Cesena 1-0 a Grosseto e per il Modena, che batte in rimonta la Lucchese 2-1, in una gara decisa da Marotta nel finale, ai suoi primi gol stagionali.

Questi tutti i risultati:

Ancona Matelica-Imolese 3-2

Carrarese-Aquila Montevarchi 2-2

Grosseto-Cesena 0-1

Modena-Lucchese 2-1

Siena-Pistoiese 0-0

Teramo-Viterbese 1-0

Vis Pesaro-Fermana 2-0

Foto: Logo Lega Pro