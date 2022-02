Serie C, Gir. A: Stop Sudtirol, ma il Padova non ne approfitta. Triestina ok in trasferta

Ventisettesima giornata caratterizzata dal segno “x” per il Girone A della Serie C. Delle dieci partite disputatesi oggi, infatti, ben sei si sono concluse in parità. Tra queste lo 0-0 tra Sudtirol e Pro Patria e il 2-2 tra Trento e Padova, che quindi non riesca ad accorciare sulla capolista. Bene la Triestina, a cui basta il gol di Anibal per superare la Fiorenzuola in trasferta. Di seguito tutti i risultati:

Albinoleffe-Pergolettese 1-1

Fiorenzuola-Triestina 0-1

Lecco-Mantova 2-0

Legnago Salus-Feralpisalò 0-3

Pro Sesto-Piacenza 2-1

Pro Vercelli-Renate 1-1

Seregno-Juventus U23 2-2

Sudtirol-Pro Patria 0-0

Trento-Padova 2-2

Virtus Verona-Giana Erminio 1-1

Foto: Twitter Serie C