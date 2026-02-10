Serie C, frena il Catania, tris della Salernitana al Casarano
10/02/2026 | 23:34:30
Concluse le gare di Serie C della sera. Frena il Catania, tris della Salernitana al Casarano.
Questi i risultati:
Atalanta U23-Potenza 2-2
47′ Levak (A), 68′ Schimmenti (P), 80′ Manzoni (A), 82′ Mazzeo (P)
Casertana-Crotone 2-2
12′ Saco (CA), 24′ Vinicius (CR), 31′ Girelli (CA), 81′ Gomez (CR)
Catania-Audace Cerignola 0-0
Cosenza-Siracusa 1-0
82′ Emmausso
Salernitana-Casarano 3-0
10′ Molina, 68′, 70′ Lescano
Foto: logo Serie C