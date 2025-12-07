Serie C, frena ancora la Salernitana, il Vicenza pareggia ma allunga ancora. Derby alla Ternana che vince a Perugia
07/12/2025 | 16:44:50
Concluse le gare delle 14.30 in Serie C. Pari per il Vicenza che però approfitta del ko del Brescia e allunga a +13. Nel girone C frena la Salernitana con il Trapani. Nel girone B, derby alla Ternana che vince a Perugia.
Questi i risultati:
Girone A
Novara-LR Vicenza 2-2
23′ Morra (V), 33′ Basso (N), 44′ Stückler (V), 90’+1′ Lanini (N) –
Union Brescia-Lumezzane 0-1
27′ rig. Iori –
Girone B
Perugia-Ternana 1-2
6′ Ferrante (T), 19′ Tozzuolo (P), 62′ Vallocchia (T)
Torres-Pineto 1-1
38′ Mastropietro (P), 51′ Musso (T)
Girone C
Monopoli-Atalanta U23 1-1
57′ rig. Fall (M), 63′ Comi (A) – [espulso al 47′ Viteritti (M)]
Salernitana-Trapani 1-1
9′ Grandolfo (T), 34′ Anastasio (S)
