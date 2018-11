Serie C: finiscono 1-1 Pro Vercelli-Alessanria e Ternana-Feralpisalò

I match validi per il recupero della terza giornata del campionato di Serie C si concludono entrambi con il risultato di 1-1. Nel Girone A l’Alessandria sblocca il derby con Santini al 45′, nella ripresa Morra ristabilisce gli equilibri per la Pro Vercelli. I bianchi si portano al quinto posto a quota 18, i grigi al 1 decimo con 13 punti. Nel Girone B stessa dinamica per Ternana e Feralpisalò: ospiti in vantaggio con la rete di Caracciolo al 54′, successivamente l’ex Lazio Diakité firma il pareggio. Gli umbri ora sono quarti in classifica raggiungendo quota 20, i Leoni del Garda salgono in settima posizione con 19 punti.