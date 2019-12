Serie C: finisce 1-1 il derby Alessandria-Juve Under 23. Pari anche tra Imolese e Triestina

In serata si è giocato anche in Serie C. Il derby piemontese tra Alessandria e Juventus Under 23, nel Girone A, finisce 1-1, alla rete di Chiarello risponde Zanimacchia. Entrambe le formazioni restano in zona playoff, i grigi a quota 25 e i bianconeri a quota 22. Nel Girone B stesso risultato anche tra Imolese e Triestina, dopo il vantaggio di Ferretti arriva il pareggio di Boccardi. La Triestina è undicesima con 23 punti, mentre è terzultima con 14.

CLASSIFICA GIRONE A: Monza 42 Renate 29, Pontedera 29, Siena 28, Carrarese 27, Novara 26, AlbinoLeffe 25, Alessandria 25, Pro Vercelli 22, Arezzo 22, Como 22, Pistoiese 21, Pro Patria 21, Juventus U23 21, Pianese 18, Gozzano 15, Lecco 15, Pergolettese 12, Olbia 11, Giana Erminio 10.

CLASSIFICA GIRONE B: Vicenza 39, Carpi 35, Padova 33, Reggio Audace 32, Sudtirol 32, Feralpisalò 29, Piacenza 28, Sambenedettese 25, Virtus Verona 24, Modena 23, Triestina 23, Cesena 21, Vis Pesaro 18, Fermana 17, Gubbio 15, Ravenna 15 Arzignano 15, Imolese 14, Rimini 12, Fano 10.