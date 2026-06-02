Serie C, finale playoff: Union Brescia e Ascoli si sfidano per l’ultimo posto in Serie B

02/06/2026 | 10:29:27

Alle 21.15 al Rigamonti andrà in scena il primo atto della finale di playoff di Serie C tra Union Brescia ed Ascoli. Le due formazioni in 180’ si sfideranno per strappare l’ultimo posto che vale la Serie B. Spettacolo ed emozioni che non dovrebbero mancare, visto anche come sono andate le rispettive semifinali. Decisiva per i bianconeri la gara di andata, con un netto 4-0 al Catania, mentre la società lombarda si è imposta 2-0 nel match di ritorno contro la Salernitana. L’attesa di scoprire chi giocherà in serie cadetta l’anno prossimo sta per scadere ed il 7 giugno, data del secondo turno di finale, sapremo chi sarà promossa.

Foto: Instagram Serie C