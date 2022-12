Serie C: poker Vicenza, pareggio tra Carrarese e Cesena, vincono Catanzaro e Crotone

Oggi si è disputata la 20esima giornata di Serie C, durante la quale hanno giocato in contemporanea Girone A, Girone B e Girone C. Nel Girone A molto bene Mantova, Vicenza, Feralpisalò, Renate, Piacenza e Padova, che conquistano 3 punti rispettivamente contro Sangiuliano, Pro Sesto, Albinoleffe, Novara, Pergolettese e Pro Vercelli. Bene l’Alessandria che stende l’Imolese con un secco 2-0 e l’Entella che vince 0-1 in casa della Torres. 2-1 per l’Aquila contro il Gubbio. Pareggio senza reti per Vis Pesaro – Recanatese termina 0-1. Pareggio per 1-1 tra Carrarese-Cesena. Il Catanzaro sale sempre più in vetta nel Girone C, grazie alla vittoria per 1-0 in casa del Picerno. Medesimo risultato anche per il Crotone, che stende il Messina. Potenza e Viterbese vincono per 2-1 contro Fidelis Andria e Giugliano.

GIRONE A:

Arzignano-Pro Patria 0-0

Feralpisalò -Albinoleffe 1-0

Lecco-Verona 0-0

Mantova-Sangiuliano city 2-1

Padova-Pro Vercelli 1-0

Piacenza-Pergolettese 3-1

Pro Sesto-Vicenza 1-4

Renate-Novara 1-0

GIRONE B:

Alessandria-Imolese 2-0

Aquila-Gubbio 2-1

Carrarese-Cesena 1-1

Torres Entella 0-1

Vis Pesaro-Recanatese 0-1

Alle 17.30 giocano:

Fermana-Fiorenzuola

Lucchese-Reggiana

Pontedera-Olbia

Rimini-San Donato Tavarnelle

Siena-Ancona

GIRONE C:

Picerno-Catanzaro 0-1

Crotone-Messina 1-0

Potenza-Fidelis Andria 2-1

Viterbese-Giugliano 2-1

Foto: Twitter Lega Pro