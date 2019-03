Con un comunicato ufficiale l’Alma Juventus Fano 1906 comunica di aver sollevato dall’incarico della guida tecnica della prima squadra mister Massimo Epifani e l’allenatore in seconda Dario Di Giannatale. La società ringrazia gli allenatori per il lavoro svolto sulla panchina granata ed augura ad entrambi il meglio per il futuro.