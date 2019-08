Serie C: esordio vincente per Ternana, Reggio Audace e Pontedera

Non solo A e B, oggi si è aperto anche il campionato di Serie C con i primi tre anticipi della prima giornata, uno per girone. Vince la Ternana: 3-1 ai danni del Rieti, in gol Marilungo (doppietta), Russo e Gondo. Importante successo anche per la Reggio Audace, che batte 4-1 la Feralpisalò grazie alle reti di Staiti, Scappini, Varone e Lunetta; di Giani il gol della bandiera. Il Pontedera si aggiudica invece il derby toscano contro la Carrarese: 3-1 il punteggio finale con le reti di De Cenco, Manneh, Mannini e Calcagni.