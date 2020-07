Serie C, è in programma per domani l’incontro con le neopromosse

Domani sarà un giorno particolare per le squadre neopromosse in Lega Pro. E’ la prima interfaccia con una nuova realtà: domattina, in video conferenza, le neopromosse dalla Serie D conosceranno la loro nuova realtà e avranno modo di parlare con i responsabili dei diversi settori che li accompagneranno nel passaggio al calcio professionistico, fornendo anche le informazioni per l’iscrizione al campionato. Per qualcuno è la prima volta, per altri un ritorno: per tutti un momento importante che fa da apripista alla prossima stagione che inizierà il 27 settembre.

“Noi siamo la Lega che ospita e rappresenta molteplici realtà dei Comuni d’Italia: sia piccole società che vivono una sorta di favola con l’arrivo in Serie C, sia piazze prestigiose e celebri. In questa diversità c’è la nostra ricchezza e la nostra forza – spiega con orgoglio il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli – E’ un momento di benvenuto: ma anche di formazione, il modo per dare ai club la possibilità di avere gli strumenti necessari per iniziare al meglio il campionato. Con la speranza di riavere stadi con pubblico e maggior sostenibilità economica per tutti i nostri club. Il collegamento con la LND e la Serie D è naturale, ringrazio il Presidente Cosimo Sibilia e l’avvocato Luigi Barbiero che ci accompagnano in questo percorso di avvicinamento dimostrando sensibilità e vicinanza”.