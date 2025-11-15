Serie C: doppio pareggio tra Triestina-Trento e Sambenedettese-Ternana

15/11/2025 | 23:11:28

Si sono concluse le due gare, posticipi della Serie C. Doppio pareggio serale tra Triestina-Trento e Sambenedettese-Ternana. La Triestina impatta sul Trento grazie a una giocata nella prima metà di gara di Gunduz, con Dalmonte che ha ripreso la sfida al 92′, mentre Sambenedettese e Ternana non vanno oltre un pareggio senza reti in una gara bloccata e molto tattica.

Questi i risultati:

Triestina–Trento 1-1

12′ Gunduz, 92′ Dalmonte

Sambenedettese–Ternana 0-0

