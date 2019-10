Serie C: doppio Denis e la Reggina sbanca Avellino. Tris Vicenza, pari tra Catania e Bari

Sono terminate anche le gare iniziate alle ore 15 valide per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. Nel Girone A, l’Arezzo batte 2-0 la Giana Erminio; 2-2 tra Gozzano e Pontedera, stesso risultato tra Pianese e Olbia. La Carrarese batte 2-3 la Pro Patria, successo esterno anche per la Pro Vercelli che passa 2-1 a Siena. Nel Girone B, termina 1-1 la sfida tra Ravenna e Cesenza, mentre la capolista Vicenza regola 0-3 a domicilio la Sambenedettese. La Reggiana vince 0-1 nel derby emiliano col Modena, mentre il Sudtirol batte 1-0 la Virtus Verona. Nel Girone C, pareggio a reti bianche tra Catania e Bari. La capolista Reggina espugna 1-2 Avellino con la doppietta di super German Denis. La Viterbese batte 2-0 la Sicula Leonzio, stesso risultato anche tra Picerno e Paganese.

Foto: Twitter ufficiale Reggina