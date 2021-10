Serie C, dietrofront del Pescara sul ricorso. Il risultato con la Reggiana verrà omologato

Il Pescara ha deciso di fare dietrofront e non presentare il ricorso per il possibile errore tecnico dell’arbitro in occasione dell’espulsione del portiere Di Gennaro nella gara contro la Reggiana, finita 3-2 per gli emiliani. Il ricorso era stato annunciato e aveva portato il Giudice Sportivo a non omologare il risultato. Ecco il comunicato degli emiliani a riguardo: “La AC Reggiana prende atto del fatto che la società Pescara Calcio ha rinunciato a presentare il ricorso preannunciato nella giornata di ieri in merito alla gara disputata domenica allo stadio Adriatico, terminata sul punteggio di 3 reti a 2 in favore della nostra squadra.

Nei prossimi giorni il Giudice Sportivo provvederà dunque all’omologazione del risultato maturato sul campo”.

Foto: Twitter Lega Pro