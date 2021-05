Serie C, date e orari del secondo turno dei playoff

Attraverso una nota sul sito ufficiale, la Lega Pro ha comunicato date e orari dei match del secondo turno dei playoff promozione per le gare dei giorni A e C.

Per il girone B c’è da attendere la gara del primo turno, tra Triestina e Virtus Verona, che si giocherà domenica 16 maggio.

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021

> GIRONE A

PRO VERCELLI – JUVENTUS U23 Ore 17.30

ALBINOLEFFE – GROSSETO Ore 18.00

> GIRONE C

BARI – FOGGIA Ore 17.45 Diretta Rai Sport

JUVE STABIA – PALERMO Ore 17.30

Modalità di svolgimento

Le squadre vincenti avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale.

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play Off Nazionale la squadra meglio classificata al termine della regular season.

