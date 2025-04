Serie C, date e orari del primo turno dei playoff e playout

29/04/2025 | 19:30:16

La Lega Pro ha annunciato con un comunicato sul proprio sito gli orari delle gare d’andata (10 maggio) e ritorno (17 maggio) valide per i play out di Serie C.

Si riportano, in applicazione del Regolamento di cui al Com. Uff. n. 143/DIV del 07.04.2025 di Lega Pro, le gare di Andata e Ritorno dei Play Out, in programma nelle date e con gli orari d’inizio sottoindicati:

GARE DI ANDATA

SABATO 10 MAGGIO 2025

GIRONE A

CALDIERO TERME – TRIESTINA Ore 20.00

PRO PATRIA – PRO VERCELLI Ore 17.30

GIRONE B

SESTRI LEVANTE – LUCCHESE Ore 20.00

MILAN FUTURO – SPAL Ore 20.00

GIRONE C

ACR MESSINA – FOGGIA Ore 15.00

GARE DI RITORNO

SABATO 17 MAGGIO 2025

GIRONE A

TRIESTINA – CALDIERO TERME Ore 20.00

PRO VERCELLI – PRO PATRIA Ore 17.30

GIRONE B

LUCCHESE – SESTRI LEVANTE Ore 20.00

SPAL – MILAN FUTURO Ore 20.00

GIRONE C

FOGGIA – ACR MESSINA Ore 15.00

Modalità di svolgimento

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno, per determinare

la società vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, verrà considerata

vincitrice la società in migliore posizione di classifica al termine della regular season.

Le società che risultano perdenti retrocederanno al Campionato di Serie D.

Foto: logo Serie C