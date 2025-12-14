Serie C, continua la marcia del Vicenza. Catania frenato a Potenza
14/12/2025 | 16:45:10
Concluse le gare delle 14.30 in Serie C. Nel girone A, continua la corsa del Vicenza. Il Catania pareggia con il Potenza. Il Benevento alle 17.30 sfida il Giugliano e vincendo sarebbe in vetta.
Questi i risultati:
Girone A
Cittadella-Novara 2-2
9′ Alberti (N), 33′ Basso (N), 57′ Redolfi (C), 59′ Falcinelli (C) –
Dolomiti Bellunesi-Union Brescia 0-1
90’+1′ Cazzadori
Pergolettese-Vicenza 0-1
76′ Pellizzari –
Girone B
Pontedera-Sambenedettese 1-1
44′ Vitali (P), 56′ Battista (S) –
Ternana-Bra 2-0
45′ Ferrante, 90’+3′ Orellana
Girone C
Potenza-Catania 1-1
11′ Forte (C), 13′ Bruschi (P) –
Foto: sito Serie C