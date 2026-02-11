Serie C, colpo del Vicenza in casa della Pro Vercelli. Pari tra Novara e Albinoleffe
11/02/2026 | 22:36:14
Questi i risultati della Serie C, scesa in campo questa sera con il girone A:
Alcione Milano – Ospitaletto Franciacorta 0-0
Dolomiti Bellunesi – Pergolettese 1-2
24′ Corti (P), 49′ Olonisakin (D), 59′ Tremolada (P)
Novara – Albinoleffe 2-2
10′ Lombardi (A), 56′ Baldi (A), 73′ Boseggia (N), 81′ Parlati (A)
Renate – Triestina 4-0
8′ e 57′ Anelli, 47′ Calì, 81′ Ekuban
Arzignano Valchiampo – Trento 0-2
87′ Ebone, 90’+5 Capone
Giana Erminio – Lecco 0-1
42′ Pellegrino
Inter U23 – Lumezzane 0-0
Pro Patria – Cittadella 1-0
49′ King
Pro Vercelli – Vicenza 1-2
74′ Zonta (V), 76′ Akpa Akpro (P), 86′ Rauti (V)
Union Brescia – Virtus Verona 3-1
11′ Sorensen (U), 20′ e 32′ Crespi (U), 76′ Patanè (V)
Foto: Instagram Serie C