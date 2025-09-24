Serie C, colpo del Crotone con l’Atalanta U23. 1-1 tra Trapani e Catania: Lunetta risponde a Fischnaller
24/09/2025 | 22:51:50
Si sono concluse le partite delle 20.30 di Serie C, valevoli per la sesta giornata. Da segnalare il colpo del Crotone a Bergamo, finisce 1-1 il derby siciliano tra Trapani e Catania.
GIRONE C
Picerno-Benevento 2-2 (3′ Maita, 54′ Salvemini, 61′ Granata, 68′ Energe)
Monopoli-Team Altamura 1-1 (50′ Tirelli, 54′ Ortisi)
Atalanta U23-Crotone 1-2 (70′ Andreoni, 78′ Berto, 87′ Gomez)
Trapani-Catania 1-1
55′ Fischnaller (T), 69′ Lunetta (C)
